На Запорожье перекрыли дорогу к морю, опубликована схема объезда

Фото из открытых источников

По автодороге Васильевка – Бердянск ремонтируют мост через реку Кильтичия. Из-за этого нужно двигаться в объезд.

Об этом сообщили в областной Службе автомобильных дорог, передаёт RegioNews.

В Службе сообщают, что на автомобильной дороге государственного значения Н-30 Васильевка-Бердянск, км 124 + 637 (с. Дмитровка), продолжаются работы по реконструкции моста через р. Кильтиччя, которые были начаты в октябре 2020.

Сейчас мостостроители завершили работы по организации временного объезда. Для этого был устроен технологический и временный объездной мосты, а также объездные пути. Так, сегодня, 21.05.2021р., для возможности разборки старого моста и дальнейшего проведения работ по реконструкции моста через р. Кильтиччя, на участке автодороги Н-30 Васильевка - Бердянск км 124 + 637, движение автотранспорта будет осуществляться по новой объездной временной дороге, - говорится в сообщении.

В Службе добавили, что длина участка временного обхода - 0,3 км, протяженность реконструируемого участка - 0,383 км.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине капитально отремонтируют 200-метровый мост через реку Псел. Мост возвели в 1984 году и с тех пор ни разу его не обновляли.

Также во Львовской области обрушился аварийный мост через Западный Буг. В результате аварии было заблокировано движение по трассе общенационального значения.