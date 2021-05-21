На Житомирщині мешканці громади перекривали трасу - протестували проти виділення землі громадській організації

Фото Нацполіції в Житомирській області

На 128 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Гадзинки Житомирського району громадяни проводили протестну акцію, унаслідок чого був утруднений рух автотранспорту.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Зранку 21 травня жителі Черняхівської територіальної громади розпочали акцію, безперервно рухаючись пішохідним переходом. Унаслідок цього на 128 км автошляху Київ-Чоп утруднений рух транспортних засобів та виникли затори, - повідомили в поліції.

Люди перекрили трасу на знак протесту проти виділення головним управлінняи Госгеокадастру області землі громадській організації, передає Укрінформ. Зокрема, йдеться про ГО "Фонд ветеранів АТО", якій виділили 2400 га землі поблизу смт Чернігівка.

Поліцейські забезпечували безпеку дорожнього руху.

За кілька годин акцію було завершено, рух транспорту повністю відновлено.

Як повідомлялося, 17 травня жителі Ірпеня та Бучі перекрили Варшавську трасу. Люди виступають проти тотальної забудови та вирубки лісу.