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18 травня 2021, 20:24 18

"Справа Шеремета": суд продовжив на 2 місяці запобіжні заходи Кузьменко і Дугар

18 травня 2021, 20:24 18
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Фото з відкритих джерел
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Шевченківський райсуд Києва в справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета продовжив цілодобовий домашній арешт для обвинуваченої Юлії Кузьменко та дію процесуальних обов'язків для іншої обвинуваченої, Яни Дугарь, на 2 місяці

Про це сказала головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Суд ухвалив клопотання прокурора - задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу Кузьменко. Продовжити строк дії обов’язків Дугар, - поінформувала суддя.

Під час засідання у вівторок, 18 травня, суд дослідив низку відеозаписів, які містяться у матеріалах справи. Також під час засідання було досліджено низку документів - різні протоколи і довідки, зокрема, щодо Кузьменко та Антоненка, і щодо фіксації їх місцезнаходження тощо.

Крім того, кілька осіб висловлювали бажання взяти Кузьменко на поруки, серед них - головний лікар ДУ "Науково практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії" МОЗ Андрій Максименко, медичний директор лікарні "Охматдит" Сергій Чернишук, колишній народний депутат Андрій Тетерук.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві під судом проходила акція на підтримку обвинувачених у "справі Шеремета".

Раніше, 30 квітня, у "справі Шеремета" Антоненка відпустили під домашній арешт. Він відсидів у СІЗО 1 рік і 4 місяці.

суд Юлія Кузьменко Справа Шеремета Яна Дугарь домашній арешт

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