Стало відомо, коли суд розгляне апеляції на домашній арешт Медведчука

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Київський апеляційний суд призначив судовий розгляд апеляційних скарг у кримінальному провадженні стосовно народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука

Про це повідомили у прес-службі суду, пише RegioNews.

Зазначається, що засідання відбудеться 21 травня о 12:00.

Апеляцію розглядатимуть суддя-доповідач В.М. Лашевич, а також судді Росік Т.В., Ященко М.А.

Відомо, що 18 травня адвокати Медведчука оскаржили запобіжний захід. Те ж саме зробив й Офіс генпрокурора - там наполягають на арешті нардепа з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн.

Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт - йому інкримінують державну зраду. Того ж дня поліція одягла на Медведчука електронний браслет стеження.

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що Медведчук не зможе брати участь у засіданнях парламенту.