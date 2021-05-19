17:36  19 мая
Ляшко пообещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев
14:25  19 мая
Рада провалила создание ВСК по делу "вагнеровцев"
17:38  19 мая
Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела
UA | RU
UA | RU
19 мая 2021, 17:59 1

С экс-чиновника "Приватбанка" Яценко сняли электронный браслет из-за "технических причин" - САП

19 мая 2021, 17:59 1
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Специализированная антикоррупционная прокуратура не ходатайствовала о продлении для экс-заместителя председателя правления «Приватбанка» Владимира Яценко обязательства носить электронный браслет по техническим причинам.

Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии "Радио Свобода", передает RegioNews.

Она отметила, что заседание состоялось 21 апреля, прокурор не ходатайствовал о продлении обязательства для Яценко носить средство контроля.

В связи с техническими причинами невозможно было применить электронное средство контроля именно по месту жительства подозреваемого. Все остальные обязательства, которые были возложены на него судом, остались, – сказала она.

По словам Постолюк, применение браслета признали технически невозможным из-за жилья, в котором Яценко находится на домашнем аресте.

Она отметила, что выводы о технической невозможности применения электронного браслета предоставила Национальная полиция.

Как сообщалось, 25 февраля суд отправил под стражу экс-менеджера Приватбанка с залогом в более 52 миллионов.

В этот же день экс-менеджер Приватбанка Яценко вышел из СИЗО под залог в 52 млн гривен. Залог внесло общество, но его название суд не может обнародовать.

Ранее, 22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела Приватбанка. Сообщается, что Владимир Яценко хотел бежать.

Приватбанк домашний арест суд САП электронный браслет

Судье Вовку, рассматривающему дело Тупицкого, прокурор объявил отвод
19 мая 2021, 11:59
"Дело Шеремета": суд продлил на 2 месяца меры пресечения Кузьменко и Дугарь
18 мая 2021, 20:24
Стало известно, когда суд рассмотрит апелляции на домашний арест Медведчука
18 мая 2021, 16:52
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Михаил Басараб
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua