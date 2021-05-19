С экс-чиновника "Приватбанка" Яценко сняли электронный браслет из-за "технических причин" - САП

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Специализированная антикоррупционная прокуратура не ходатайствовала о продлении для экс-заместителя председателя правления «Приватбанка» Владимира Яценко обязательства носить электронный браслет по техническим причинам.

Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии "Радио Свобода", передает RegioNews.

Она отметила, что заседание состоялось 21 апреля, прокурор не ходатайствовал о продлении обязательства для Яценко носить средство контроля.

В связи с техническими причинами невозможно было применить электронное средство контроля именно по месту жительства подозреваемого. Все остальные обязательства, которые были возложены на него судом, остались, – сказала она.

По словам Постолюк, применение браслета признали технически невозможным из-за жилья, в котором Яценко находится на домашнем аресте.

Она отметила, что выводы о технической невозможности применения электронного браслета предоставила Национальная полиция.

Как сообщалось, 25 февраля суд отправил под стражу экс-менеджера Приватбанка с залогом в более 52 миллионов.

В этот же день экс-менеджер Приватбанка Яценко вышел из СИЗО под залог в 52 млн гривен. Залог внесло общество, но его название суд не может обнародовать.

Ранее, 22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела Приватбанка. Сообщается, что Владимир Яценко хотел бежать.