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25 лютого 2021, 14:50 15

Ексменеджер ПриватБанку Яценко вийшов з СІЗО під заставу в 52 млн гривень

25 лютого 2021, 14:50 15
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Заставу внесло товариство, але його назву суд не може оприлюднювати
Заставу внесло товариство, але його назву суд не може оприлюднювати
Фото: з відкритих джерел
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За експершого заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, якого суд відправив від варту на 60 днів, внесли заставу у 52 мільйони гривень.

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді", передає RegioNews.

За екскерівника крупного банку, якому напередодні було обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави - внесли кошти. Застава внесена у повному обсязі, як це визначено в ухвалі, тобто 52 млн 210 тис грн", - повідомила Чемерис.

За її словами заставу внесло ТОВ, але суд не може оприлюднювати його назву.

Раніше повідомлялось, що суд відправив під варту ексменеджера ПриватБанку із заставою у понад 52 мільйони.

Нагадаємо, 22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня.

Також генпрокурор Венедіктова повідомила, що кільком колишнім топ-менеджерам "Приватбанку” підписано підозри. Підозру ексзаступнику голови банку погодили після проведення експертного дослідження завданих збитків.

23 лютого колишнім топменеджерам "ПриватБанку" НАБУ повідомило про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн. Пізніше стали відомі імена чиновників "Приватбанку", яким оголосили підозри.

СІЗО залог банки гроші Приватбанк корупція

 
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