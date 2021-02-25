Ексменеджер ПриватБанку Яценко вийшов з СІЗО під заставу в 52 млн гривень

Заставу внесло товариство, але його назву суд не може оприлюднювати

Заставу внесло товариство, але його назву суд не може оприлюднювати

Фото: з відкритих джерел

За експершого заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, якого суд відправив від варту на 60 днів, внесли заставу у 52 мільйони гривень.

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді", передає RegioNews.

За екскерівника крупного банку, якому напередодні було обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави - внесли кошти. Застава внесена у повному обсязі, як це визначено в ухвалі, тобто 52 млн 210 тис грн", - повідомила Чемерис.

За її словами заставу внесло ТОВ, але суд не може оприлюднювати його назву.

Раніше повідомлялось, що суд відправив під варту ексменеджера ПриватБанку із заставою у понад 52 мільйони.

Нагадаємо, 22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня.

Також генпрокурор Венедіктова повідомила, що кільком колишнім топ-менеджерам "Приватбанку” підписано підозри. Підозру ексзаступнику голови банку погодили після проведення експертного дослідження завданих збитків.

23 лютого колишнім топменеджерам "ПриватБанку" НАБУ повідомило про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн. Пізніше стали відомі імена чиновників "Приватбанку", яким оголосили підозри.