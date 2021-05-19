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19 травня 2021, 11:59 11

Судді Вовку, який розглядає справу Тупицького, прокурор оголосив відвід

19 травня 2021, 11:59 11
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Фото з відкритих джерел
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Прокурор Олексій Донський оголосив відвід слідчому судді Сергію Вовку, який розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому, якого Президент звільнив з посади судді Конституційного Суду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Прокурор заявив про порушення суддею розумних строків розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу і оголосив відвід судді Вовку.

Рішення про задоволення чи відхилення клопотання про відвід судді Вовка має ухвалити інший суддя, якого обере система авторозподілу. Якщо його буде відхилено, суд продовжить обрання запобіжного заходу Тупицькому 1 червня. У разі задоволення клопотання система авторозподілу має обрати нового суддю, який ухвалить нове рішення.

Як повідомлялося, сьогодні Тупицький знову не з'явився до суду - начебто у зв'язку з погіршенням здоров'я.

Нагадаємо, раніше, 18 травня ДБР заявило про завершення розслідування справи ексголови КСУ Тупицького.

Також у Зеленського вважають, що Тупицький свідомо не приходить до суду, щоб йому не обрали запобіжний захід. Нардеп Веніславський каже, що захист Тупицького користується неоднозначністю законодавства.

Олександр Тупицький суд прокурор суддя відвід

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