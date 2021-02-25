Суд відправив під варту ексменеджера ПриватБанку із заставою у понад 52 мільйони

Під вартою підозрюваний перебуватиме до 22 квітня

Під вартою підозрюваний перебуватиме до 22 квітня

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Експершого заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, якого підозрюють у розтраті 136,89 млн грн банку, суд відправив від варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 52 млн 210 тисяч гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію Вищого антикорупційного суду України.

Слідчий суддя частково задовільнив клопотання прокурора.

Застосувати до підозрюваного Яценка Володимира Анатолійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 22 квітня 2021 року включно. Визначити підозрюваному... заставу у вигляді 52 млн. 210 тис. гривень”, - повідомив суддя.

У свою чергу, прокуратура наполягала на застосуванні застави для експосадовця у розмірі 130 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня.

Також генпрокурор Венедіктова повідомила, що кільком колишнім топ-менеджерам "Приватбанку” підписано підозри. Підозру ексзаступнику голови банку погодили після проведення експертного дослідження завданих збитків.

23 лютого колишнім топменеджерам "ПриватБанку" НАБУ повідомило про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн. Пізніше стали відомі імена чиновників "Приватбанку", яким оголосили підозри.