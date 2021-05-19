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В Україні через негоду знеструмлено 23 населені пункти та затоплено вулиці
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19 травня 2021, 09:18

В Україні через негоду знеструмлено 23 населені пункти та затоплено вулиці

19 травня 2021, 09:18
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Фото: Facebook
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Через ускладнення погодних умов в Україні рятівники фіксують затоплення вулиць та будинків. Також було знеструмлено понад два десятки населених пунктів у чотирьох областях

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у Червонограді, що на Львівщині, затопило вулиці та будинки. У місті сталося підтоплення підвалу міської лікарні, трьох житлових будинків, частково трьох вулиць.

Підрозділами ДСНС відкачано 650 м3 води та відбуксирувано 7 автомобілів. До робіт від ДСНС залучено 14 осіб та 6 од. техніки. Роботи по ліквідації наслідків негоди продовжуються.

Окрім того, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 23 населених пункти у 4 областях, а саме: Житомирська - 13, Сумська - 6, Донецька - 2 та Кіровоградська - 2. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що в Україні 17 травня через складні погодні умови (дощ і пориви вітру) знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях.

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