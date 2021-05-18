Під Чернівцями горіло приміщення на тисячу квадратних метрів

Фото ГУ ДСНС в Чернівецькій області

Під Чернівцями у межах села Коровія виникла пожежа у складському приміщенні шиномонтажу, де зберігаються автомобільні шини та диски

Про це повідомляє RegioNews з посиланянм на ГУ ДСНС в Чернівецькій області.

18 травня о 12:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у с. Коровія Чернівецького району в триповерховій будівлі магазину-складу (з продажу автомобільних покришок) виникла пожежа, - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 23 одиниці техніки та 89 чоловік особового складу. Близько 14 год. пожежу локалізовано на площі близько 1 тис. м. кв, о 15:00 ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, 27 лютого у міській лікарні Чернівців стався вибух: є загиблі. Причини вибуху встановлюють спеціалісти.