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18 травня 2021, 15:32 11

Під Чернівцями горіло приміщення на тисячу квадратних метрів

18 травня 2021, 15:32 11
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Фото ГУ ДСНС в Чернівецькій області
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Під Чернівцями у межах села Коровія виникла пожежа у складському приміщенні шиномонтажу, де зберігаються автомобільні шини та диски

Про це повідомляє RegioNews з посиланянм на ГУ ДСНС в Чернівецькій області.

18 травня о 12:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у с. Коровія Чернівецького району в триповерховій будівлі магазину-складу (з продажу автомобільних покришок) виникла пожежа, - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 23 одиниці техніки та 89 чоловік особового складу. Близько 14 год. пожежу локалізовано на площі близько 1 тис. м. кв, о 15:00 ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, 27 лютого у міській лікарні Чернівців стався вибух: є загиблі. Причини вибуху встановлюють спеціалісти.

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