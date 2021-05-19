12:59  19 мая
В КГГА состоялись новые обыски: теперь из-за незаконного строительства возле Лавры
09:18  19 мая
В Украине из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта и затоплены улицы
08:11  19 мая
В ООС зафиксировали шесть нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
19 мая 2021, 13:00 8

На Львовщине произошло тройное ДТП с двумя погибшими

19 мая 2021, 13:00 8
Читайте також українською мовою
Фото ГУ ГСЧС во Львовской области
Читайте також
українською мовою

В Стрыйском районе на Львовщине на трассе в результате ДТП погибли 2 человека

Об этом сообщает ГСЧС Львовской области, передает RegioNews.

18 мая в 23:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в с. Козьовая Стрыйского района на трассе "Киев-Чоп" произошло столкновение трех автомобилей: "Renault Kangoo" с автовозом "Scania" и автомобилем "Chevrolet Cruze", - сообщают спасатели.

На место происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение 24-й государственной пожарно-спасательной части г. Сколе.

В результате ДТП погибли водитель и пассажирка, 1978 года рождения, из автомобиля "Renault Kangoo".

Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата проводились работы по деблокированию погибших из автомобиля и отключению аккумуляторной батареи.

Как сообщалось, вчера на Ровенщине перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие. В салоне транспортного средства находились около 20 пассажиров.

ДТП погибшие спасатели ГСЧС Львовская область

В Украине из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта и затоплены улицы
19 мая 2021, 09:18
Под Черновцами горело помещение на тысячу квадратных метров
18 мая 2021, 15:32
ДТП с украинцами в ​​Польше: умерла седьмая жертва аварии автобуса
17 мая 2021, 16:18
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Михаил Басараб
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua