На Львовщине произошло тройное ДТП с двумя погибшими
В Стрыйском районе на Львовщине на трассе в результате ДТП погибли 2 человека
Об этом сообщает ГСЧС Львовской области, передает RegioNews.
18 мая в 23:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в с. Козьовая Стрыйского района на трассе "Киев-Чоп" произошло столкновение трех автомобилей: "Renault Kangoo" с автовозом "Scania" и автомобилем "Chevrolet Cruze", - сообщают спасатели.
На место происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение 24-й государственной пожарно-спасательной части г. Сколе.
В результате ДТП погибли водитель и пассажирка, 1978 года рождения, из автомобиля "Renault Kangoo".
Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата проводились работы по деблокированию погибших из автомобиля и отключению аккумуляторной батареи.
Как сообщалось, вчера на Ровенщине перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие. В салоне транспортного средства находились около 20 пассажиров.