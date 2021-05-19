На Львовщине произошло тройное ДТП с двумя погибшими

Фото ГУ ГСЧС во Львовской области

В Стрыйском районе на Львовщине на трассе в результате ДТП погибли 2 человека

Об этом сообщает ГСЧС Львовской области, передает RegioNews.

18 мая в 23:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в с. Козьовая Стрыйского района на трассе "Киев-Чоп" произошло столкновение трех автомобилей: "Renault Kangoo" с автовозом "Scania" и автомобилем "Chevrolet Cruze", - сообщают спасатели.

На место происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение 24-й государственной пожарно-спасательной части г. Сколе.

В результате ДТП погибли водитель и пассажирка, 1978 года рождения, из автомобиля "Renault Kangoo".

Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата проводились работы по деблокированию погибших из автомобиля и отключению аккумуляторной батареи.

Как сообщалось, вчера на Ровенщине перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие. В салоне транспортного средства находились около 20 пассажиров.