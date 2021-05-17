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17 травня 2021, 12:55 1112

На Рівненщині перекинувся рейсовий автобус, є постраждалі

17 травня 2021, 12:55 1112
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У салоні транспортного засобу перебували близько 20 пасажирів
У салоні транспортного засобу перебували близько 20 пасажирів
Фото: Нацполіція
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У селі Мирогоща Дубненського району Рівненської області перекинувся автобус, у якому перебували близько 20 пасажирів.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.

Повідомляється, що ДТП сталася близько 08:15. 28-річний рівнянин, водій маршрутного таксі сполученням "Дубно-Рівне", уникаючи зіткнення із легковиком, який виїжджав із другорядної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього - на узбіччя, внаслідок чого і сталося перекидання.

Зазначається, що до лікарні доставили чотирьох пасажирів. Їхній стан наразі оцінюють медики.

Водій за зовнішніми ознаками тверезий, розпочато досудове розслідування

Нагадаємо, днями на Луганщині водій напідпитку наїхав на підлітків, внаслідок чого загинув хлопчик.

Україна ДТП поліція Рівне аварія

 
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