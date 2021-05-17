На Рівненщині перекинувся рейсовий автобус, є постраждалі
У салоні транспортного засобу перебували близько 20 пасажирів
У салоні транспортного засобу перебували близько 20 пасажирів
У селі Мирогоща Дубненського району Рівненської області перекинувся автобус, у якому перебували близько 20 пасажирів.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.
Повідомляється, що ДТП сталася близько 08:15. 28-річний рівнянин, водій маршрутного таксі сполученням "Дубно-Рівне", уникаючи зіткнення із легковиком, який виїжджав із другорядної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього - на узбіччя, внаслідок чого і сталося перекидання.
Зазначається, що до лікарні доставили чотирьох пасажирів. Їхній стан наразі оцінюють медики.
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