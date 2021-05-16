10:38  16 травня
В Україні зафіксовано 3620 нових випадків COVID-19
16:41  15 травня
Ляшко зробив заяву щодо свого призначення на посаду очільника МОЗ
18:40  16 травня
Доба на Донбасі: 4 обстріли, з них двічі – біля Новотошківського
UA | RU
UA | RU
16 травня 2021, 17:26 4

Призначати міністром головного санлікаря Віктора Ляшка не можна, - нардеп від ЄС

16 травня 2021, 17:26 4
Читайте также на русском языке
Нардеп вважає, що міністром має бути людина виключно з професійного середовища
Нардеп вважає, що міністром має бути людина виключно з професійного середовища
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Звільняти міністра охорони здоров'я Максима Степанова і призначати нового міністра треба було набагато раніше, переконана депутатка Ніна Южаніна.

Про це нардепка з фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна заявила у програмі "Сьогодні День" на каналі "Україна 24", передає RegioNews.

Вони (монобільшість у Раді – ред.) розуміють, що 226 голосів за звільнення Степанова у залі буде. І для них неприйнятно, очевидно, щоб зал звільняв міністра, якого вони так просували, захищали стільки часу, і з яким вони провалили багато моментів, пов’язаних з пандемією, з боротьбою з цією хворобою. Те, що змінюють зараз, мені здається абсолютно непродумане рішення, треба було це робити трохи раніше. Стільки негативу не йде ні про кого, як про цього міністра. Для цього є підстави. Він чомусь поставив себе політиком, а не виконавцем, він одів на голову корону, яка не давала йому можливості спуститися і трохи подивитися по сторонах і змінити свій стиль роботи, — сказала вона.

На думку нардепки, призначати на посаду головного санлікаря Віктора Ляшка не можна.

Зараз складна ситуація, я не знаю, кого вони можуть призначити. Це має бути людина виключно з професійного середовища. Не може бути головний санітарний лікар головою МОЗ. Я це чула від провідних медичних працівників, які говорили, що саме причиною невдач є зокрема те, що очолює цей напрямок якраз Віктор Ляшко. Тут провина Степанова в деяких питаннях, можливо, менша, ніж Ляшка. Але тепер він буде міністром – я дуже здивована, — сказала вона.

Як повідомлялося, Ляшко зробив заяву щодо свого призначення на посаду очільника МОЗ. Він вважає, що це некоректно коментувати.

Раніше Степанов заявив, що піде у відставку за однієї умови. Заяву про звільнення він не писав.

Як повідомлялося, "Слуги народу" обговорять відставку Степанова 17 травня. За його словами, єдиної думки з цього питання в політсили немає.

Віктор Ляшко Максим Степанов відставка призначення міністр посада

В Україні зафіксовано 3620 нових випадків COVID-19
16 травня 2021, 10:38
У МОЗ сказали, коли почнеться COVID-вакцинація освітян у регіонах
15 травня 2021, 18:20
Заступниця міністра економіки Панаіотіді також звільняєтсья
14 травня 2021, 22:01
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram