Призначати міністром головного санлікаря Віктора Ляшка не можна, - нардеп від ЄС

Нардеп вважає, що міністром має бути людина виключно з професійного середовища

Нардеп вважає, що міністром має бути людина виключно з професійного середовища

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Про це нардепка з фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна заявила у програмі "Сьогодні День" на каналі "Україна 24", передає RegioNews.

Вони (монобільшість у Раді – ред.) розуміють, що 226 голосів за звільнення Степанова у залі буде. І для них неприйнятно, очевидно, щоб зал звільняв міністра, якого вони так просували, захищали стільки часу, і з яким вони провалили багато моментів, пов’язаних з пандемією, з боротьбою з цією хворобою. Те, що змінюють зараз, мені здається абсолютно непродумане рішення, треба було це робити трохи раніше. Стільки негативу не йде ні про кого, як про цього міністра. Для цього є підстави. Він чомусь поставив себе політиком, а не виконавцем, він одів на голову корону, яка не давала йому можливості спуститися і трохи подивитися по сторонах і змінити свій стиль роботи, — сказала вона.

На думку нардепки, призначати на посаду головного санлікаря Віктора Ляшка не можна.

Зараз складна ситуація, я не знаю, кого вони можуть призначити. Це має бути людина виключно з професійного середовища. Не може бути головний санітарний лікар головою МОЗ. Я це чула від провідних медичних працівників, які говорили, що саме причиною невдач є зокрема те, що очолює цей напрямок якраз Віктор Ляшко. Тут провина Степанова в деяких питаннях, можливо, менша, ніж Ляшка. Але тепер він буде міністром – я дуже здивована, — сказала вона.

Як повідомлялося, Ляшко зробив заяву щодо свого призначення на посаду очільника МОЗ. Він вважає, що це некоректно коментувати.

Раніше Степанов заявив, що піде у відставку за однієї умови. Заяву про звільнення він не писав.

Як повідомлялося, "Слуги народу" обговорять відставку Степанова 17 травня. За його словами, єдиної думки з цього питання в політсили немає.