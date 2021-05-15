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15 травня 2021, 18:20 5

У МОЗ сказали, коли почнеться COVID-вакцинація освітян у регіонах

15 травня 2021, 18:20 5
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Школи й садочки мають самостійно підготувати приміщення для вакцинації та скласти графік для працівників
Рixabay
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В Україні після 24 травня почнуть розвозити в регіони вакцину Pfizer та щепити нею всіх працівників освіти.

Про це повідомив заступник очільника МОЗ - головний санлікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, пише RegioNews з посиланням на УП.

За його словами, препарат надходитиме чотирма поставками з 18 травня - спершу її поставлять на національний склад, після чого розвезуть у регіони.

Ляшко зазначив, що для того, щоб отримати щеплення, працівник закладу освіти має повідомити про своє бажання вакцинуватися від COVID-19 керівнику закладу освіти, який складає списки.

"Якщо список на вакцинацію вже складений, керівник освітнього закладу має повідомити регіональному координатору про зміни в кількості вакцин, які заклад хоче отримати", - зауважив він.

Також санлікар зазначив, що школа чи садочок має самостійно підготувати приміщення для вакцинації та скласти графік для працівників. Після цього до закладу приїздить мобільна бригада та вакцинує всіх, хто записався.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, скільки зафіксували побічних реакцій від COVID-вакцинації.

коронавірус Україна Віктор Ляшко регіони вакцинація

 
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