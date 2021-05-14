Степанов піде у відставку за однієї умови

Заяву про звільнення він не писав

Заяву про звільнення він не писав

Фото з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, за якої подасть у відставку з Кабінету Міністрів.

Про це Степанов заявив в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.

Як підкреслив Міністр, його відставку з посади голови МОЗ має підтримати необхідна кількість депутатів.

На табло у Верховній Раді за цю постанову про відставку має спалахнути 226 голосів. У нас же чітко встановлено законодавством, що будь-якого члена уряду призначає і звільняє парламент, - сказав він.

Степанов повідомив, що заяву про звільнення він не писав.

Вже більше 6 місяців, починаючи з листопада, почали збирати підписи за мою відставку. Я знаю точно, що я зробив за цей рік і як ми проходимо цю епідемію. Я вважаю, що цей рік був одним з найважчих в історії України. У нас є досягнення, ми зробили навіть не крок , а стрибок вперед, - сказав міністр.

Водночас, прессекретар голови Верховної Ради Ольга Туній у Facebook повідомила, що до парламенту "надійшло подання прем'єр-міністра України про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова".

Як повідомлялося, 17 травня "Слуги народу" обговорять відставку Степанова. Єдиної думки з цього питання у політсили немає.