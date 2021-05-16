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16 травня 2021, 10:38 3

В Україні зафіксовано 3620 нових випадків COVID-19

16 травня 2021, 10:38 3
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Фото з відкритих джерел
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3 620 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні станом на 16 травня 2021 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 208 осіб; летальних випадків – 133; одужало – 7 921 особа, - йдеться в повідомленні.

Степанов додає, щоза добу здійснено 38 911 тестувань – зокрема, методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 153 864 особи;

одужало – 1 857 724 особи;

летальних випадків – 48 075;

проведено ПЛР-тестувань – 9 841 788.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Як повідомлялося, учора в Україні зафіксували майже 7 тисяч нових випадків COVID-19. Померли за минулу добу 322 людини.

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