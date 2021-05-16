В Україні зафіксовано 3620 нових випадків COVID-19
3 620 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні станом на 16 травня 2021 року.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 208 осіб; летальних випадків – 133; одужало – 7 921 особа, - йдеться в повідомленні.
Степанов додає, щоза добу здійснено 38 911 тестувань – зокрема, методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674.
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 2 153 864 особи;
одужало – 1 857 724 особи;
летальних випадків – 48 075;
проведено ПЛР-тестувань – 9 841 788.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.
Як повідомлялося, учора в Україні зафіксували майже 7 тисяч нових випадків COVID-19. Померли за минулу добу 322 людини.