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"Слуги народу" обговорять відставку Степанова 17 травня - Корнієнко
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14 травня 2021, 09:41 20

"Слуги народу" обговорять відставку Степанова 17 травня - Корнієнко

14 травня 2021, 09:41 20
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За його словами, єдиної думки з цього питання в політсили немає
За його словами, єдиної думки з цього питання в політсили немає
Фото: з відкритих джерел
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Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок 17 травня має намір обговорити питання можливості відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як передає RegioNews, про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в ефір "Україна 24".

Буде засідання фракції, здається, в понеділок, і ми там все обговоримо. У нас є частина людей, які гаряче "за" звільнення, частина людей, які не дуже "за", і частина людей, які гаряче "проти" тому необхідно домовитися", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, 7 травня Степанов прокоментував ймовірність своєї відставки. Міністр зазначив, що посада - "це не довічно".

В цей же день Арахамія підтвердив, що "Слуги народу" розглянуть відставку Степанова. Питання відставки міністра піднімуть на найближчому засіданні фракції"слуг".

28 квітня у Раді зібрали підписи за відставку міністра Степанова. Раніше в монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде.

фракція депутати засідання ВР Слуга народа Максим Степанов

 
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