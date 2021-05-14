"Слуги народу" обговорять відставку Степанова 17 травня - Корнієнко

За його словами, єдиної думки з цього питання в політсили немає

За його словами, єдиної думки з цього питання в політсили немає

Фото: з відкритих джерел

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок 17 травня має намір обговорити питання можливості відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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