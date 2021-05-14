"Слуги народу" обговорять відставку Степанова 17 травня - Корнієнко
Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок 17 травня має намір обговорити питання можливості відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Як передає RegioNews, про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в ефір "Україна 24".
Буде засідання фракції, здається, в понеділок, і ми там все обговоримо. У нас є частина людей, які гаряче "за" звільнення, частина людей, які не дуже "за", і частина людей, які гаряче "проти" тому необхідно домовитися", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, 7 травня Степанов прокоментував ймовірність своєї відставки. Міністр зазначив, що посада - "це не довічно".
В цей же день Арахамія підтвердив, що "Слуги народу" розглянуть відставку Степанова. Питання відставки міністра піднімуть на найближчому засіданні фракції"слуг".
28 квітня у Раді зібрали підписи за відставку міністра Степанова. Раніше в монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде.