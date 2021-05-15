Ляшко зробив заяву щодо свого призначення на посаду очільника МОЗ
Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко відреагував на інформацію по можливість його призначення главою МОЗ.
Як розповів він журналістам, потрібно дочекатися рішення парламенту, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
Ляшко наголосив, що станом на сьогодні, в МОЗ є міністр та команда заступників.
"Зміни в міністерстві відбуваються тільки після того, як Верховна Рада проведе певні голосування. Я на посаді заступника вже за третього міністра, і щоразу за таких перестановок щось подібне комусь пропонують і обговорюють", - сказав він.
Ляшко додав, що з його боку нині некоректно комунікувати це питання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуги народу" обговорять відставку глави МОЗ Максима Степанова 17 травня.