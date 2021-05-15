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Ляшко зробив заяву щодо свого призначення на посаду очільника МОЗ
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15 травня 2021, 16:41 247

Ляшко зробив заяву щодо свого призначення на посаду очільника МОЗ

15 травня 2021, 16:41 247
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Він вважає, що це некоректно коментувати
Він вважає, що це некоректно коментувати
Фото: МОЗ
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Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко відреагував на інформацію по можливість його призначення главою МОЗ.

Як розповів він журналістам, потрібно дочекатися рішення парламенту, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Ляшко наголосив, що станом на сьогодні, в МОЗ є міністр та команда заступників.

"Зміни в міністерстві відбуваються тільки після того, як Верховна Рада проведе певні голосування. Я на посаді заступника вже за третього міністра, і щоразу за таких перестановок щось подібне комусь пропонують і обговорюють", - сказав він.

Ляшко додав, що з його боку нині некоректно комунікувати це питання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуги народу" обговорять відставку глави МОЗ Максима Степанова 17 травня.

Україна політика МОЗ Віктор Ляшко Максим Степанов

 
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