Ляшко зробив заяву щодо свого призначення на посаду очільника МОЗ

Він вважає, що це некоректно коментувати

Він вважає, що це некоректно коментувати

Фото: МОЗ

Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко відреагував на інформацію по можливість його призначення главою МОЗ.

Як розповів він журналістам, потрібно дочекатися рішення парламенту, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Ляшко наголосив, що станом на сьогодні, в МОЗ є міністр та команда заступників.

"Зміни в міністерстві відбуваються тільки після того, як Верховна Рада проведе певні голосування. Я на посаді заступника вже за третього міністра, і щоразу за таких перестановок щось подібне комусь пропонують і обговорюють", - сказав він.

Ляшко додав, що з його боку нині некоректно комунікувати це питання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуги народу" обговорять відставку глави МОЗ Максима Степанова 17 травня.