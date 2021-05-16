Назначать министром главного санврача Виктора Ляшко нельзя, - нардеп от ЕС

Нардеп считает, что министром должен быть человек исключительно из профессиональной среды

Нардеп считает, что министром должен быть человек исключительно из профессиональной среды

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Об этом нардеп из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина заявила в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24", передает RegioNews.

Они (монобольшинство в Раде – ред.) понимают, что 226 голосов за увольнение Степанова в зале будет. И для них неприемлемо, очевидно, чтобы зал освобождал министра, которого они так продвигали, защищали столько времени, и с которым они провалили много моментов, связанных с пандемией, с борьбой с этой болезнью. То, что меняют сейчас, мне кажется абсолютно непродуманное решение, надо было это делать чуть раньше. Столько негатива не идет ни о ком, как об этом министре. Для этого есть основания. Он почему-то поставил себя политиком, а не исполнителем, он надел на голову корону, которая не давала ему возможности спуститься и немного посмотреть по сторонам и изменить свой стиль работы, — сказала она.

По мнению нардепа, назначать на должность главного санврача Виктора Ляшко нельзя.

Сейчас сложная ситуация, я не знаю, кого они могут назначить. Это должен быть человек исключительно из профессиональной среды. Не может быть главный санитарный врач главой Минздрава. Я это слышала от ведущих медицинских работников, которые говорили, что именно причиной неудач является в частности то, что возглавляет это направление как раз Виктор Ляшко. Здесь вина Степанова в некоторых вопросах, возможно, меньше, чем Ляшко. Но теперь он будет министром – я очень удивлена, — сказала она.

Как сообщалось, Ляшко сделал заявление относительно своего назначения на должность главы Минздрава. Он считает, что это некорректно комментировать.

Раньше Степанов заявил, что уйдет в отставку при одном условии. Заявление об увольнении он не писал.

Как сообщалось, "Слуги народа" обсудят отставку Степанова 17 мая. По его словам, единого мнения по этому вопросу у политсилы нет.