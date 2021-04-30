МОЗ внесе до Національного плану вакцинації 10 млн доз вакцини Pfizer
Їх не внесли до плану, який Кабмін оприлюднив 21 квітня
Їх не внесли до плану, який Кабмін оприлюднив 21 квітня
До Національного плану вакцинації внесуть 10 млн доз вакцини Pfizer, отримання яких раніше анонсувала влада.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.
До Національного плану вакцинації вноситимуть зміни. Після укладення контракту ми подали відповідні зміни, і ці зміни будуть найближчим часом прийняті. Ми внесли всі ці 10 млн доз і прописали відповідні терміни поставки", - сказав він.
Нагадаємо, у МОЗ сказали, коли до України надійде ще мільйон доз COVID-вакцини Pfizer.
Раніше стало відомо, скількох українців вже вакцинували препаратом Pfizer.
21 квітня Кабмін оприлюднив план вакцинації населення від COVID-19 на 2021 рік.
Стало відомо, коли в Україні почнеться COVID-щеплення другою дозою вакциною AstraZenecaВсі новини »
30 квітня 2021, 11:45В Україні за добу другу дозу вакцини отримали 120 осіб
30 квітня 2021, 09:42В Україні ще понад 10 тисяч нових випадків COVID-19
30 квітня 2021, 08:59
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Дмитро Маринін про свою участь у виборах мера Харкова, адмінпротокол на Терехова і ЗАТ "Міськрада"