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30 квітня 2021, 14:16 9

МОЗ внесе до Національного плану вакцинації 10 млн доз вакцини Pfizer

30 квітня 2021, 14:16 9
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Їх не внесли до плану, який Кабмін оприлюднив 21 квітня
Їх не внесли до плану, який Кабмін оприлюднив 21 квітня
Фото: із відкритих джерел
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До Національного плану вакцинації внесуть 10 млн доз вакцини Pfizer, отримання яких раніше анонсувала влада.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

До Національного плану вакцинації вноситимуть зміни. Після укладення контракту ми подали відповідні зміни, і ці зміни будуть найближчим часом прийняті. Ми внесли всі ці 10 млн доз і прописали відповідні терміни поставки", - сказав він.

Нагадаємо, у МОЗ сказали, коли до України надійде ще мільйон доз COVID-вакцини Pfizer.

Раніше стало відомо, скількох українців вже вакцинували препаратом Pfizer.

21 квітня Кабмін оприлюднив план вакцинації населення від COVID-19 на 2021 рік.

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