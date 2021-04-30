08:59  30 квітня
В Україні ще понад 10 тисяч нових випадків COVID-19
10:17  30 квітня
Ще дві області 1 травня можуть покинути "червону" зону, - Ляшко
08:11  30 квітня
Бойовики продовжують обстріл позицій ООС: за добу зафіксовано 13 порушень
UA | RU
UA | RU
30 квітня 2021, 08:59 12

В Україні ще понад 10 тисяч нових випадків COVID-19

30 квітня 2021, 08:59 12
Читайте также на русском языке
Найбільше випадків захворювання виявили в Харківській області (1059)
Найбільше випадків захворювання виявили в Харківській області (1059)
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 29 квітня COVID-19 діагностували у 10 072 осіб, зафіксовано 307 летальних випадків, госпіталізували 3 117 хворих, 20 192 пацієнти одужали. Всього за добу провели 90 101 тестування на коронавірус.

Як передає RegioNews про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

10 072 нових випадки COVID - 19 зафіксовано в Україні на 30 квітня. Зокрема, захворіли 391 дитина і 188 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 90 101 (у тому числі методом ПЛР-41 388, методом ІФА-14 731, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 33 982).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1059), Дніпропетровській (930), місті Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 069 537 осіб;
  • одужали - 1 655 525 осіб;
  • летальних випадків - 44 085;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 418 779.

Нагадаємо, в Україні розширили "жовту" зону епідеміологічної небезпеки, перевівши туди Вінницьку область.

коронавірус ушпиталення МОЗ медики пандемія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Дмитро Маринін про свою участь у виборах мера Харкова, адмінпротокол на Терехова і ЗАТ "Міськрада"
Політична розминка та депутатський театр. Довибори в парламент на Херсонщині вже на старті
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram