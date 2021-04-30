В Україні ще понад 10 тисяч нових випадків COVID-19

Найбільше випадків захворювання виявили в Харківській області (1059)

Найбільше випадків захворювання виявили в Харківській області (1059)

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 29 квітня COVID-19 діагностували у 10 072 осіб, зафіксовано 307 летальних випадків, госпіталізували 3 117 хворих, 20 192 пацієнти одужали. Всього за добу провели 90 101 тестування на коронавірус.

Як передає RegioNews про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

10 072 нових випадки COVID - 19 зафіксовано в Україні на 30 квітня. Зокрема, захворіли 391 дитина і 188 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 90 101 (у тому числі методом ПЛР-41 388, методом ІФА-14 731, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 33 982).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1059), Дніпропетровській (930), місті Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 069 537 осіб;

одужали - 1 655 525 осіб;

летальних випадків - 44 085;

проведено ПЛР-тестів - 9 418 779.

Нагадаємо, в Україні розширили "жовту" зону епідеміологічної небезпеки, перевівши туди Вінницьку область.