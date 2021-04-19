08:59  19 квітня
В Україні 6 тисяч нових COVID-хворих: більше всього на Харківщині і Дніпропетровщині
11:45  19 квітня
У Львові розроблять протокол святкування Великодня у "червоній" зоні
18:00  19 квітня
На Донбасі бойовики стріляли із заборонених мінометів, обійшлось без втрат
UA | RU
UA | RU
19 квітня 2021, 17:46 3

Cтало відомо, скількох українців вже вакцинували препаратом Pfizer

19 квітня 2021, 17:46 3
Читайте также на русском языке
Україна отримала 117 тисяч доз препарату
Україна отримала 117 тисяч доз препарату
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Протягом першого дня вакцинації, 18 квітня, щеплення препаратом Pfizer отримали 366 українців.

Про це повідомив директор Центру громадського здоров’я України Роман Родина, пише RegioNews, посилаючись на МОЗ.

Він нагадав, що для вакцини Pfizer розробили й організували окрему логістику, вжили низку специфічних заходів для забезпечення так званого "холодового ланцюга".

Відомо, що вакцина Pfizer відрізняється умовами зберігання – температура повинна бути на рівні -80 °C або -70 °C. Оскільки на регіональних складах і в закладах лікування відсутнє обладнання, яке б забезпечило зберігання, транспортуватимуть вакцину щотижня, кожні 5 днів, з національних складів у регіони.

Нагадаємо, 16 квітня Україна отримала перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer. 18 квітня українцям почали робити щеплення цим препаратом.

коронавірус Україна вакцина карантин вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?
Ватні бороди, паркові статуї та збивання бурульок. Найгучніші харківські тендери-2021
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua