Cтало відомо, скількох українців вже вакцинували препаратом Pfizer

Україна отримала 117 тисяч доз препарату

Україна отримала 117 тисяч доз препарату

Рixabay

Про це повідомив директор Центру громадського здоров’я України Роман Родина, пише RegioNews, посилаючись на МОЗ.

Він нагадав, що для вакцини Pfizer розробили й організували окрему логістику, вжили низку специфічних заходів для забезпечення так званого "холодового ланцюга".

Відомо, що вакцина Pfizer відрізняється умовами зберігання – температура повинна бути на рівні -80 °C або -70 °C. Оскільки на регіональних складах і в закладах лікування відсутнє обладнання, яке б забезпечило зберігання, транспортуватимуть вакцину щотижня, кожні 5 днів, з національних складів у регіони.

Нагадаємо, 16 квітня Україна отримала перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer. 18 квітня українцям почали робити щеплення цим препаратом.