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30 квітня 2021, 09:42 6

В Україні за добу другу дозу вакцини отримали 120 осіб

30 квітня 2021, 09:42 6
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Найбільше щеплень зробили в Києві
Найбільше щеплень зробили в Києві
Фото: з відкритих джерел
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Протягом 29 квітня в Україні зробили 73376 щеплень проти коронавірусу, а ще 120 осіб отримали другу дозу вакцини.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього з початку вакцинальної кампанії, 24 лютого, в країні проти COVID щеплено 702 440 осіб. Першу дозу вакцини отримали 702 438 осіб, обидві дози - 130 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Найбільше щеплень 29 квітня зробили в Києві (8 362), Харківській (6 015), Київській (5 743), Полтавській (5 433) і Дніпропетровській (4 968) областях.

Найменше - у Луганській (709), Чернівецькій (747), Івано-Франківській (887) та Волинській (935) областях.

Всього працювали 306 мобільних бригад з імунізації та 2 069 прищепних пунктів.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли про Сovid-вакцини, над виробництвом яких працюють в Україні.

вакцина коронавірус пандемія МОЗ щеплення

 
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