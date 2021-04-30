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30 апреля 2021, 14:16 6

Минздрав внесет в Национальный план вакцинации 10 млн доз вакцины Pfizer

30 апреля 2021, 14:16 6
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Их не внесли в план, который Кабмин обнародовал 21 апреля
Фото: из открытых источников
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В Национальный план вакцинации внесут 10 млн доз вакцины Pfizer, получение которых ранее анонсировала власть.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

В Национальный план вакцинации будут вносить изменения. После заключения контракта мы подали соответствующие изменения, и эти изменения будут в ближайшее время приняты. Мы внесли все эти 10 млн доз и прописали соответствующие сроки поставки", - сказал он.

Напомним, в Минздраве сказали, когда в Украину поступит еще миллион доз COVID-вакцины Pfizer.

Ранее стало известно, сколько украинцев уже вакцинировали препаратом Pfizer.

21 апреля Кабмин обнародовал план вакцинации населения от COVID-19 на 2021 год.

вакцина Минздрав Максим Степанов Pfizer вакцинация

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