У МОЗ сказали, коли до України надійде ще мільйон доз COVID-вакцини Pfizer
У травні до України мають поставити ще майже мільйон доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Очікуються поставки з двох джерел.
Про це повідомив голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Наш", пише RegioNews.
За його словами, 473 тисячі доз вакцини Україна отримає в межах глобальної ініціативи COVAX.
"Ми маємо офіційне підтвердження від COVAX, що це буде до 17-18 травня", - додав Степанов.
Ще до 500 тисяч доз вакцини Україна має отримати у травні згідно з прямим контрактом із Pfizer.
"Вони будуть використовуватися для груп ризику, зокрема для людей, старших 60 років, або тих, хто має супутні захворювання", - сказав міністр.
Нагадаємо, 16 квітня Україна отримала перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer. 18 квітня українцям почали робити щеплення цим препаратом.