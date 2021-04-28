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28 квітня 2021, 09:12 6

У МОЗ сказали, коли до України надійде ще мільйон доз COVID-вакцини Pfizer

28 квітня 2021, 09:12 6
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Поставки очікуються з двох джерел
Поставки очікуються з двох джерел
Рixabay
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У травні до України мають поставити ще майже мільйон доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Очікуються поставки з двох джерел.

Про це повідомив голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Наш", пише RegioNews.

За його словами, 473 тисячі доз вакцини Україна отримає в межах глобальної ініціативи COVAX.

"Ми маємо офіційне підтвердження від COVAX, що це буде до 17-18 травня", - додав Степанов.

Ще до 500 тисяч доз вакцини Україна має отримати у травні згідно з прямим контрактом із Pfizer.

"Вони будуть використовуватися для груп ризику, зокрема для людей, старших 60 років, або тих, хто має супутні захворювання", - сказав міністр.

Нагадаємо, 16 квітня Україна отримала перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer. 18 квітня українцям почали робити щеплення цим препаратом.

коронавірус Україна вакцина МОЗ постачальники

 
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