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21 квітня 2021, 20:33 9

Кабмін оприлюднив план вакцинації населення від COVID-19 на 2021 рік

21 квітня 2021, 20:33 9
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Стало відомо, скільки та яку вакцину отримає Україна до кінця року
Стало відомо, скільки та яку вакцину отримає Україна до кінця року
Фото: із відкритих джерел
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На сайті уряду опублікували Національний план вакцинації від коронавірусу, згідно із яким, Кабінет Міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією більшу частину дорослого населення та сформувати колективний імунітет.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну, передає RegioNews.

План затверджений урядом 12 квітня 2021 року. Він передбачає, що до кінця року Україна отримає 21 913 316 доз вакцини. Із них за рахунок коштів державного бюджету будуть закуплені 13 913 316 доз вакцин, а в межах COVAX Україна отримає 8 млн доз.

Так, у квітні очікуються поставки 367 тисяч доз AstraZeneca. Україна отримає 1 184 000 доз вакцини. У травні МОЗ розраховує отримати ще 500 тисяч доз AstraZeneca та 1,5 млн доз препарату Sinovac. Вакцини від COVAX в наступному місяці не надійдуть.

Решту доз закуплених вакцин Sinovac у розмірі 213 316 доз Україна отримає червні. Ще заплановані 500 тисяч доз AstraZeneca та 1 млн 409 тисяч AstraZeneca в рамках COVAX.

Наступна поставка вакцини Pfizer/BioNTech по COVAX запланована на липень. Тоді в Україну прибуде 948 700 доз. Крім того, за кошти бюджету отримають 500 тисяч доз AstraZeneca.

На другу половину 2021 року заплановані поставки американської вакцини Novavax. МОЗ очікує по 2 млн доз щомісяця. Також в рамках COVAX, згідно плану, заплановано по 1 031 660 доз AstraZeneca з серпня по грудень.

Поставки 10 млн доз Pfizer, отримання яких раніше анонсувала влада, не вказані в національному плані.

Кабмин обнародовал Национальный план вакцинации от COVID-19 на 2021 год 01

Кабмин обнародовал Национальный план вакцинации от COVID-19 на 2021 год 02

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні почнуть масово щеплювати від Covid-19.

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