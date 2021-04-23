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23 квітня 2021, 16:21 293

Громадянин РФ розікрав 2,6 млн на ремонті доріг Київської області - прокуратура

23 квітня 2021, 16:21 293
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Зловмисник підробив акти виконаних робіт
Зловмисник підробив акти виконаних робіт
Фото: Facebook
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Правоохоронці повідомили про підозру у привласненні 2,6 млн грн під час проведення капітального ремонту доріг Київської області керівнику одного з приватних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Підрядна організація, відповідно договору, укладеного з однією з сільських рад Київської області, виконувала роботи з капітального ремонту доріг. При цьому керівник підрядного підприємства, 56-річний громадянин Російської Федерації, зазначив у актах виконаних робіт недостовірні відомості щодо об’єму та якості виконаних робіт”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що пізніше на підставі цих документів підприємство незаконно заволоділо бюджетними коштами у сумі більш ніж 2,6 млн гривень.

Тепер вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, слідчі встановлюють інших учасників цієї схеми.

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Нагадаємо, на Київщині злодії-іноземці викрали 15 елітних годинників вартістю понад 3 мільйони.

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прокуратура кримінальна справа дороги Київська область ремонт

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