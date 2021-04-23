Гражданин РФ разворовал 2,6 млн на ремонте дорог Киевской области - прокуратура

Злоумышленник подделал акты выполненных работ

Злоумышленник подделал акты выполненных работ

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Правоохранители сообщили о подозрении в присвоении 2,6 млн грн при проведении капитального ремонта дорог Киевской области руководителю одного из частных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Подрядная организация, в соответствии с договором, заключенным с одним из сельских советов Киевской области, выполняла работы по капитальному ремонту дорог. При этом руководитель подрядного предприятия, 56-летний гражданин Российской Федерации, отметил в актах выполненных работ недостоверные сведения об объеме и качестве выполненных работ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что позже на основании этих документов предприятие незаконно завладело бюджетными средствами в сумме более 2,6 млн гривен.

Теперь решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, следователи устанавливают других участников этой схемы.

Напомним, на Киевщине воры-иностранцы похитили 15 элитных часов стоимостью более 3 миллионов.

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