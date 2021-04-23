09:13  23 квітня
В Україні вже більше 2 мільйонів випадків COVID-19 з початку пандемії
16:50  23 квітня
На Дніпропетровщині на шахті стався обвал: постраждав гірник
08:50  23 квітня
Загострення на Донбасі: зафіксовано 17 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2021, 14:23 376

В Очакові невідомий стріляв у військового, поліція проводить спецоперацію

23 квітня 2021, 14:23 376
Читайте также на русском языке
Його госпіталізували із важким вогнепальним пораненням
Його госпіталізували із важким вогнепальним пораненням
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В Очакові Миколаївської області невідомий чоловік намагався вбити військовослужбовця, він вистрілив йому в голову і зник з місця злочину.

Про це повідомляє обласне управління Нацполіції, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про замах на вбивство надійшло 23 квітня о 7 годині ранку.

У дворі будинку по вулиці Бузька невідомий вистрелив у чоловіка та втік. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та керівництво відділення поліції”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що 23-річний військовослужбовець отримав вогнепальне поранення у голову біля свого будинку, коли йшов на роботу, він госпіталізований.

Задля розшуку та затримання особи, причетної до вказаного злочину, введено спеціальну поліцейську операцію. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 ККУ "Замах на умисне вбивство”. Тривають першочергові слідчі дії”, - додали в Нацполіції.

Зловмиснику, який вчинив замах, загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, раніше у Києві невідомий стріляв у комунальних працівників. Поранення отримав механізатор фрези. Нападник з місця інциденту втік.

стрілянина військові кримінальна справа замах Очаків Миколаївська область

Депутату Новокаховської міськради кинули гранату на подвір’я будинку
23 квітня 2021, 14:19
Поранення підлітка у Черкасах: тренера посадили під домашній арешт
23 квітня 2021, 13:05
Печерський суд дозволив провести обшуки у Тупицького - ЗМІ
22 квітня 2021, 21:48
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Очільник Херсонщини Козир: свій серед чужих
Мер Івано-Франківська Марцінків: Ніхто не народжується "вічним мером" чи "вічним депутатом"
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua