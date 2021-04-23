В Очакові невідомий стріляв у військового, поліція проводить спецоперацію

Його госпіталізували із важким вогнепальним пораненням

Його госпіталізували із важким вогнепальним пораненням

Фото: Нацполіція

В Очакові Миколаївської області невідомий чоловік намагався вбити військовослужбовця, він вистрілив йому в голову і зник з місця злочину.

Про це повідомляє обласне управління Нацполіції, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про замах на вбивство надійшло 23 квітня о 7 годині ранку.

У дворі будинку по вулиці Бузька невідомий вистрелив у чоловіка та втік. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та керівництво відділення поліції”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що 23-річний військовослужбовець отримав вогнепальне поранення у голову біля свого будинку, коли йшов на роботу, він госпіталізований.

Задля розшуку та затримання особи, причетної до вказаного злочину, введено спеціальну поліцейську операцію. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 ККУ "Замах на умисне вбивство”. Тривають першочергові слідчі дії”, - додали в Нацполіції.

Зловмиснику, який вчинив замах, загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, раніше у Києві невідомий стріляв у комунальних працівників. Поранення отримав механізатор фрези. Нападник з місця інциденту втік.