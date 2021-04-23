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23 квітня 2021, 14:19 60

Депутату Новокаховської міськради кинули гранату на подвір’я будинку

23 квітня 2021, 14:19 60
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Внаслідок вибуху осколками пошкоджено автомобіль "Мерседес-310", фасад і вікна будинку
Внаслідок вибуху осколками пошкоджено автомобіль "Мерседес-310", фасад і вікна будинку
Фото: Нацполіція
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На Херсонщині поліція встановлює обставини та причетних до вибуху біля будинку депутата міської ради Андрія Рашевського. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.352 "Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок".

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції області.

Приблизно о 02:30 в поліцію звернувся депутат міської ради. Він розповів, що вночі невідомий кинув у його подвір’я вибуховий пристрій. В цей час родина заявника знаходилася в будинку. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Каховського районного відділу поліції, вибухотехніки та кінологи. Правоохоронці провели ретельний огляд місця події. Внаслідок вибуху осколками частково пошкоджено автомобіль "Мерседес-310", фасад і вікна будинку.

Поліцейські виявили деформовані металеві фрагменти, рештки ймовірно від гранати РГД-5, ричаг УЗРГМ, які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз.

Призначено низку експертних досліджень. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.352 "Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

Нагадаємо, сьогодні на Варшавській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП. В одному з автомобілів на ходу вибухнув газовий балон.

вибух кримінальна справа поліція Будинок Граната Херсонська область

 
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