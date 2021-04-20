На "Великому будівництві” є корупція: Уманський відповів заступнику голови ОП Кирилу Тимошенку
Колишній міністр фінансів та ексрадник голови Офісу президента Ігор Уманський прокоментував слова заступника голови ОП Кирила Тимошенка, що його заяви про корупцію на “Великому будівництві” безпідставні.
Відповідне відео Ігор Уманський оприлюднив у Telegram, передає RegioNews.
Він відповів на слова журналіста, що поки не буде конкретно сказано про корупціонерів, про конкретні компанії, Кирило Тимошенко і Володимир Зеленський будуть і далі говорити, що у Ігоря Уманського нема ніяких доказів.
Публічно про це кажу, я їм в руки передав довідку, у якій ці всі компанії написані. Якщо їм цікаво ознайомитися, хай піднімуть довідочку і почитають. Наприклад історія з Кирилом Тимошенком і його заявами, що все що каже Уманський, то все неправда. По "скрутках” теж казали, що це все неправда, і насправді нічого нема. Була створена ТСК у Верховній Раді. І факти із сумами, компаніями були підтверджені”, - сказав Уманський.
Він додав, що пошуком доказів мають займатися правоохоронні органи, а його задача - показати, що є системна проблема.
Задача на виявлення корупції для 5 класу. Дано: Івасик встановив правила, які дозволяють брати участь в тендерах дуже обмеженому колу компаній. Одна з умов участі у тендері – це позитивний відгук від самого Івасика. А тепер оберіть правильний варіант: Івасик – а) корупціонер, б) крадій, в) злодій. А тепер серйозно. Навіть 5-тикласнику буде зрозуміло, що всі три варіанти правильні, але представники влади чомусь продовжують робити вигляд, що все в порядку. І, затуливши вуха, безперервно повторюють, що мої аргументи необгрунтовані. Ну що сказати, поведінка достойна людей, які зараз обіймають високі посади”, - прокоментував відео Уманський.
Нагадаємо, що у своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. Після чого на електронну адресу редакції прийшов лист з вимогою спростувати "недостовірну інформацію" від адвоката об'єднання "Могильницький та партнери", яке має в Україні унікальну репутацію захисників Януковича і знакових адептів "русского мира". У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського", "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги" - ми детально зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі. У статті "Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку" розповіли про можливі зловживання під час реалізації цієї національної програми в частині реновації соціальної інфраструктури - шкіл, дитсадків, амбулаторій, спортивних споруд. А також в статті "Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу" розповіли про прибуття в Дніпропетровську область цистерн з російським бітумом, який використовують для потреб українського дорожнього будівництва, і про те, чому причетні до "Великого будівництва" українські топ-чиновники в цій історії з новим бітумним заробітком Медведчука немов води в рот набрали.