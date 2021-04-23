На Київщині злодії-іноземці викрали 15 елітних годинників вартістю понад 3 мільйони

Правоохоронці затримали чотирьох зловмисників

Правоохоронці затримали чотирьох зловмисників

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В Київській області карний розшук затримав організовану групу професійних крадіїв з Азербайджану. Злодії обчищали маєтки багатіїв вночі поки господарі спали. Вони проникали до осель навіть попри охоронні системи, використовуючи маскування.

Про це повідомив начальник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов, передає RegioNews.

Цієї ночі карний розшук Київщини затримав організовану групу професійних злодіїв із Азербайджану. На справу приїжджали на престижних іномарках, проникали у будинки навіть незважаючи на охоронні системи, використовували маскування", - йдеться у повідомленні.

Крадіїв викрили гарячим слідом після скоєння крадіжки. Тоді злодії вдерлись до садиби потерпілого через вікно гаражу, викрали готівку та цінні годинники вартістю від 500-25000$.

Правоохоронці встановили автівку та оселю, де крадії переховувались. В ході спецоперації спецпризначенці затримали чотирьох молодиків.

У злодіїв вилучили спецобладнання, документи та викрадене майно, яке фігуранти намагались сховати на горищі.

Раніше повідомлялось, що в п'ятницю, 23 квітня, на Варшавській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП. В одному з автомобілів на ходу вибухнув газовий балон.