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02 квітня 2021, 13:40 3

Аварія "Інтерсіті" під Запоріжжям: чиновників "Укразалізниці” підозрюють в халатності

02 квітня 2021, 13:40 3
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Під час інциденту 29 березня у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів, внаслідок аварії ніхто не постраждав
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“Укрзалізниця” відсторонила від виконання обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці через сходження з колій 6 вагонів поїзда “Інтерсіті” під Запоріжжям.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці”, передає RegioNews.

Відомо, що було відсторонено заступника директора, першого заступника начальника, головного інженера служби колії та інших керівників регіональної філії "Придніпровська залізниця".

"Укрзалізниця” відсторонила від виконання посадових обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці, службова недбалість яких ймовірно і призвела до сходження 6 вагонів поїзда Інтерсіті+ Київ - Запоріжжя. Попередні висновки службового розслідування причин аварії - грубі порушення в утриманні верхньої будови колії", - йдеться в повідомленні.

В ході розслідування, яке проводить спеціальна комісія, були виявлені технологічні порушення під час виконання колійних робіт на ділянці, де сталася аварія. Також були виявлені порушення під час ведення журналів обліку.

Вже є попередні результати розслідування аварії поїзда та перелік винних, яких ми звільнимо та притягнемо до відповідальності, а коло відповідальних осіб може бути розширене. Також за зазначеним фактом Національна поліція відкрила кримінальне провадження", - заявляє в.о. голови компанії Іван Юрик.

Нагадаємо, 29 березня під Запоріжжям з рейок зійшов потяг Інтерсіті. Шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції.

Згодом була названа попередня причина інциденту. Ввечері того ж дня "Укрзалізниця" відновила рух потягів між Запоріжжям і Дніпром.

Укрзализныця поїзд розслідування аварія Запоріжжя

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