Авария "Интерсити" под Запорожьем: чиновников "Укразализныци" подозревают в халатности

Во время инцидента 29 февраля в вагонах поезда находилось 88 пассажиров, в результате аварии никто не пострадал

Во время инцидента 29 февраля в вагонах поезда находилось 88 пассажиров, в результате аварии никто не пострадал

"Укрзализныця" отстранил от исполнения обязанностей ряд руководителей Приднепровской железной дороги из-за схода с путей 6 вагонов поезда "Интерсити" под Запорожьем.

Об этом сообщает пресс служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Известно, что был отстранен заместителья директора, первый заместитель начальника, главный инженер службы пути и другие руководители регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

"Укрзализныця" отстранила от исполнения должностных обязанностей ряд руководителей Приднепровской железной дороги, служебная халатность которых вероятно и привела к схождению 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев - Запорожье. Предварительные выводы служебного расследования причин аварии - грубые нарушения в содержании верхнего строения пути", - говорится в сообщении.

В ходе расследования, которое проводит специальная комиссия, были обнаружены технологические нарушения при выполнении путевых работ на участке, где произошла авария. Также были выявлены нарушения при ведении журналов учета.

Уже есть предварительные результаты расследования аварии поезда и перечень виновных, которых мы уволим и привлечем к ответственности, а круг ответственных лиц может быть расширен. Также по указанному факту Национальная полиция открыла уголовное производство", - заявляет и.о. главы компании Иван Юрик.

Напомним 29 марта под Запорожьем с рельсов сошел поезд Интерсити. Шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции.

Впоследствии названа предварительная причина инцидента. Вечером того же дня "Укрзализныця" возобновила движение поездов между Запорожьем и Днепром.