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29 березня 2021, 17:35 20

Аварія з поїздом під Запоріжжям: Названа попередня причина інциденту

29 березня 2021, 17:35 20
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Шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції
Шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції
Телеграм-канал "Це Запоріжжя"
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Поїзд "Інтерсіті" міг зійти з рейок під Запоріжжям через проблеми зі шляхами. Машиністові довелося екстрено гальмувати, коли він помітив, що з рейками щось не так.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, пише RegioNews.

За його словами, машиніст негайно зупинив потяг, коли побачив, що з рейками щось не так.

"Є попередній коментар машиніста, що була проблема з дорогами, але це все буде на місці комісія вивчати у всіх деталях. Машиніст одразу зреагував і це один з чинників, який дозволив обійтися без жертв", - зазначив Перцовський.

Нагадаємо, сьогодні шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді перебували майже 90 пасажирів, обійшлося без постраждалих.

Україна Київ поїзд поліція Запоріжжя

 
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