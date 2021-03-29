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29 березня 2021, 21:07 11

Аварія з Інтерсіті: "Укрзалізниця" відновила рух потягів між Запоріжжям і Дніпром

29 березня 2021, 21:07 11
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Водночас, потяги прослідують із кількагодинною затримкою
Водночас, потяги прослідують із кількагодинною затримкою
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Залізничний рух між Запоріжжям і Дніпром відновили, але "Укрзалізниця" повідомляє про вимушену затримку рейсів через сходження з рейок вагонів поїзда №732 Київ – Запоріжжя.

Як передає RegioNews, про це повідомляється на Facebook-сторінці "Укрзалізниці".

За інформацією УЗ, поїзд №731 Запоріжжя-Київ вже вирушив із Запоріжжя і прослідує із затримкою орієнтовно до 4-5 годин.

Також із запізненням на орієнтовно 1-2 години прослідують потяги: №070 Маріуполь – Львів; №738 Запоріжжя – Київ; №012 Новоолексіївка – Київ; №010 Маріуполь – Київ; №116 Бердянськ – Київ; №088 Новоолексіївка – Ковель. Точний час запізнення може коригуватись, - йдеться у повідомленні.

Зазначені рейси прямуватимуть стандартним маршрутом, але з уповільненням по швидкості.

Як повідомлялося, під Запоріжжям з рейок зійшов потяг Інтерсіті. Попередньо, постраждалих та жертв немає.

Укрзализныця поїзд затримка поїздів аварія графік інтерсіті

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