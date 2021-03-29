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29 березня 2021, 15:36 1259

Під Запоріжжям з рейок зійшов потяг Інтерсіті

29 березня 2021, 15:36 1259
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Попередньо, постраждалих та жертв немає
Попередньо, постраждалих та жертв немає
Фото: з відкритих джерел
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на русском языке

Сьогодні, 29 березня, під Запоріжжям в районі Славгорода з рейок зійшов потяг Інтерсіті "Київ-Запоріжжя". Один з вагонів різко нахилився, всіх пасажирів негайно вивели з нього.

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Інтерсіті, який їхав з Києва, зійшов з рейок перед містом. Всі живі. Можливі затримки з поїздами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Кабміні пояснили, чому в "червоних" зонах відновили рух поїздів.

поїзд вагони події Запоріжжя Київ

 
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