У Запоріжжі 5 квітня запроваджують жорсткий карантин: що буде заборонено

Анатолій Бондаренко - фігура в регіональній політиці одіозна. За його протистоянням з президентом України Володимиром Зеленським, який під час спілкування із журналістами назвав Бондаренка «бандитом»,...

31 березня 2021

Хто рулить особливими дорученнями "швидкозростаючого" Чернишова

Все частіше очільника Мінрегіону Олексія Чернишова називають кандидатом на підвищення в команді Зеленського. Його сватають то у віцепрем'єри з регіональної політики, то в прем'єр-міністри, то навіть н...