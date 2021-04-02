У Запоріжжі 5 квітня запроваджують жорсткий карантин: що буде заборонено
Регіон перебуває в "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки
Регіон перебуває в "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки
У Запоріжжі міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила запровадити з 5 квітня жорсткий карантин.
Про це повідомляє видання "Перший Запорізький", передає RegioNews.
У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації, викликаної коронавірусом, і рівнем захворюваності населення запорізька міська комісія ухвалила рішення значно посилити обмежувальні та карантинні заходи", - йдеться в повідомленні.
У місті з 5 квітня буде заборонено:
- закладам харчування (окрім служб доставки) працювати з понеділка по п’ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні;
- проведення масових заходів (окрім спортивних заходів, але без глядачів);
- робота кінотеатрів та інших закладів культури;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення;
- діяльність спортивних залів та фітнес-центрів;
- діяльність ринків та магазинів, окрім продовольчих.
Нагадаємо, Старух пригрозив місцевим чиновникам "правовою оцінкою за бездіяльність у боротьбі з пандемією".
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