08:41  02 квітня
В Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19
11:26  02 квітня
У КВУ розповіли, хто з народних депутатів пропустив всі голосування Ради у березні
08:11  02 квітня
Загострення на Донбасі: бойовики здійснили 13 провокацій, двоє військових отримали поранення
UA | RU
UA | RU
02 квітня 2021, 12:53 530

У Запоріжжі 5 квітня запроваджують жорсткий карантин: що буде заборонено

02 квітня 2021, 12:53 530
Читайте также на русском языке
Регіон перебуває в "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки
Регіон перебуває в "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила запровадити з 5 квітня жорсткий карантин.

Про це повідомляє видання "Перший Запорізький", передає RegioNews.

У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації, викликаної коронавірусом, і рівнем захворюваності населення запорізька міська комісія ухвалила рішення значно посилити обмежувальні та карантинні заходи", - йдеться в повідомленні.

У місті з 5 квітня буде заборонено:

  • закладам харчування (окрім служб доставки) працювати з понеділка по п’ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні;
  • проведення масових заходів (окрім спортивних заходів, але без глядачів);
  • робота кінотеатрів та інших закладів культури;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення;
  • діяльність спортивних залів та фітнес-центрів;
  • діяльність ринків та магазинів, окрім продовольчих.

Нагадаємо, Старух пригрозив місцевим чиновникам "правовою оцінкою за бездіяльність у боротьбі з пандемією".

коронавірус карантин Запоріжжя Обмеження помаранчева зона

В Одесі планують запровадити суворий карантин за прикладом Києва
02 квітня 2021, 11:53
У Києві зайняті 84% COVID-ліжок, ситуація складна у трьох регіонах
02 квітня 2021, 10:41
В Україні зробили ще 19 тисяч щеплень проти COVID-19
02 квітня 2021, 10:04
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Кому живеться найкраще? ТОП-3 найбагатших українських мерів
Брудний Харків: Терехов відкриє під вибори нове звалище сміття за 1,2 млрд
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua