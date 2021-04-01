В "Укрзалізниці" розповіли, як ходитимуть потяги через локдаун у столиці й Київській області

УЗ закликає пасажирів вирушати в поїздки тільки в разі крайньої потреби

УЗ закликає пасажирів вирушати в поїздки тільки в разі крайньої потреби

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Останнє посилення локдауну в Києві і обмеження щодо транспорту з 5 квітня не вплинуть на графік руху поїздів, а також на посадку і висадку пасажирів. Це стосується і Київської області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці", пише RegioNews.

Повідомляється, що до спеціального розпорядження комісії з ТЕБ та НС обмежувати висадку і посадку пасажирів у Києві та Київській області не будуть. Чинний розклад руху по Києву і області залишається без змін. Це стосується як поїздів далекого прямування, так і приміських електричок до Києва або через столицю.

При цьому УЗ закликає пасажирів вирушати в поїздки тільки в разі крайньої потреби та з обов'язковим дотриманням маскового режиму.

Зазначимо, транспортні обмеження у регіонах "червоної зони" з важкою ситуацією з COVID встановлюються рішеннями регіональних комісій.

Нагадаємо, Київ з 5 квітня вводить жорсткий локдаун.