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01 квітня 2021, 10:12 436

На Київщині зіткнулися три вантажівки: одного з водіїв госпіталізували

01 квітня 2021, 10:12 436
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Два екіпажі патрульних забезпечують безпеку дорожнього руху
Два екіпажі патрульних забезпечують безпеку дорожнього руху
Фото: Facebook
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У Київській області поблизу міста Березань трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівок Daf, Man та Scania. Після аварії одного з водіїв доставили в лікарню.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції області, передає RegioNews.

Попередньо, водій вантажівки Scania та Man здійснили вимушену зупинку, оскільки один із них мав замінити переднє колесо. В той час, коли водії займались заміною колеса, керманич вантажівки Daf, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху, в наслідок чого здійснив зіткнення з обома припаркованими вантажівками.

На місці події працювали рятувальники та медики, які шпиталізували 39-річного водія вантажівки Daf.

Також, два екіпажі патрульних забезпечують безпеку дорожнього руху. Надалі слідчі встановлюватимуть всі обставини цієї автопригоди.

Нагадаємо, на Миколаївщині зіткнулися два авто, внаслідок чого загинули 16-річні водій і пасажир.

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