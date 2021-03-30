На Франківщині почали згортати мобільний COVID-госпіталь

Його відкрили наприкінці лютого, коли в регіоні була вкрай несприятлива епідемічна ситуація

Його відкрили наприкінці лютого, коли в регіоні була вкрай несприятлива епідемічна ситуація

Фото: ДСНС

На Прикарпатті згортають мобільний госпіталь для COVID-пацієнтів, який працював на території Богородчанської районної лікарні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на генерального директора Богородчанської центральної лікарні Івана Коляджина, передає RegioNews.

Мобільний госпіталь починають згортати. Зараз працюють бригади”, - сказав Коляджин.

Він розповів, що тиждень тому з мобільного госпіталю перевели до лікувального корпусу Богородчанської лікарні останнього пацієнта. Зараз у ній розгорнули 250 COVID-ліжок, на лікуванні перебувають 100 пацієнтів.

Хворі поступають з важким перебігом коронавірусної інфекції. Якщо навесні їх лікування тривало 10-12 днів, то тепер 18-25 днів”, - зазначив Коляджин.

Нагадаємо, 22 лютого на Франківщині відкрили перший в Україні мобільний госпіталь для COVID-хворих. 10 березня він почав приймати пацієнтів.

Згодом стало відомо, що мобільний COVID-госпіталь можуть перевезти з Івано-Франківської області в Київ.