11:50  30 березня
На Франківщині почали згортати мобільний COVID-госпіталь
12:30  30 березня
Поліція відкрила справу через аварію поїзду "Інтерсіті" під Запоріжжям
08:11  30 березня
Бойовики здійснили низку провокацій напередодні засідання ТКГ
UA | RU
UA | RU
30 березня 2021, 11:50 177

На Франківщині почали згортати мобільний COVID-госпіталь

30 березня 2021, 11:50 177
Читайте также на русском языке
Його відкрили наприкінці лютого, коли в регіоні була вкрай несприятлива епідемічна ситуація
Його відкрили наприкінці лютого, коли в регіоні була вкрай несприятлива епідемічна ситуація
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

На Прикарпатті згортають мобільний госпіталь для COVID-пацієнтів, який працював на території Богородчанської районної лікарні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на генерального директора Богородчанської центральної лікарні Івана Коляджина, передає RegioNews.

Мобільний госпіталь починають згортати. Зараз працюють бригади”, - сказав Коляджин.

Він розповів, що тиждень тому з мобільного госпіталю перевели до лікувального корпусу Богородчанської лікарні останнього пацієнта. Зараз у ній розгорнули 250 COVID-ліжок, на лікуванні перебувають 100 пацієнтів.

Хворі поступають з важким перебігом коронавірусної інфекції. Якщо навесні їх лікування тривало 10-12 днів, то тепер 18-25 днів”, - зазначив Коляджин.

Нагадаємо, 22 лютого на Франківщині відкрили перший в Україні мобільний госпіталь для COVID-хворих. 10 березня він почав приймати пацієнтів.

Згодом стало відомо, що мобільний COVID-госпіталь можуть перевезти з Івано-Франківської області в Київ.

коронавірус Івано-Франківськ COVID-19 шпиталь лікарня

В Києві заборонили ярмарки
30 березня 2021, 11:26
Степанов обіцяє, що НСЗУ платитиме за "постковідну" реабілітацію українців
30 березня 2021, 10:59
Вакцинація в Україні: щеплено понад 200 тисяч осіб
30 березня 2021, 10:41
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Транзитний губернатор": чому Айну Тимчук вважають тимчасовим епізодом на Харківщині
Випробування Баранова: як мер Бердянська потрапив до політичного пекла
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram