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30 березня 2021, 11:26 718

В Києві заборонили ярмарки

30 березня 2021, 11:26 718
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Таке рішення прийняли через погіршення епідеміологічної ситуації
Таке рішення прийняли через погіршення епідеміологічної ситуації
Фото: з відкритих джерел
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В Києві у період з 1 до 12 квітня заборонено проведення продуктових ярмаркових заходів через COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Ситуація із поширенням COVID-19 у столиці - складна. Епідеміологічна картина погіршується, Київ залишається у "червоній зоні". Аби знизити ризик зараження киян, місто ухвалило рішення скасувати продуктові ярмарки на період з 1 до 12 квітня", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу найбільше нових заражень виявили в Києві (1422).

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