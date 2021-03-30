В Києві заборонили ярмарки
Таке рішення прийняли через погіршення епідеміологічної ситуації
Таке рішення прийняли через погіршення епідеміологічної ситуації
В Києві у період з 1 до 12 квітня заборонено проведення продуктових ярмаркових заходів через COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.
Ситуація із поширенням COVID-19 у столиці - складна. Епідеміологічна картина погіршується, Київ залишається у "червоній зоні". Аби знизити ризик зараження киян, місто ухвалило рішення скасувати продуктові ярмарки на період з 1 до 12 квітня", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за останню добу найбільше нових заражень виявили в Києві (1422).
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