Степанов обіцяє, що НСЗУ платитиме за "постковідну" реабілітацію українців

Для цього було організовано робочу групу з напрацювання пакету ініціатив щодо постковідної реабілітації

Для цього було організовано робочу групу з напрацювання пакету ініціатив щодо постковідної реабілітації

Фото: МОЗ

Про це заявив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, британський штам коронавірусу призводить до серйозних ускладнень. Лікарі фіксують проблеми з нервовою системою і легенями. Тому Національна служба здоров'я організовує фінансування реабілітації пацієнтів. Проєкт має бути реалізовано цьогоріч.

"В результаті мутації вірусу і появи нових його небезпечних штамів, у тому числі і британського, який сьогодні фактично тероризує нашу країну, на перший план виходить необхідність постковідної реабілітації. Британський вірус більш заразний, більш молодий із високим відсотком ускладнень і важкою клінічною картиною. Він вкладає у реанімації навіть молодих людей без супутніх захворювань", — сказав міністр охорони здоров'я.

Він наголосив, що для цього було організовано робочу групу з напрацювання пакету ініціатив щодо постковідної реабілітації, в тому числі і в межах пакетної допомоги НСЗУ.

"Тобто, НСЗУ буде платити і за постковідну реабілітацію", — додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні щеплено понад 200 тисяч осіб від коронавірусу.