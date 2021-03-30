Степанов обіцяє, що НСЗУ платитиме за "постковідну" реабілітацію українців
МОЗ ініціює фінансування пакету постковідної реабілітації.
Про це заявив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов, передає RegioNews.
За його словами, британський штам коронавірусу призводить до серйозних ускладнень. Лікарі фіксують проблеми з нервовою системою і легенями. Тому Національна служба здоров'я організовує фінансування реабілітації пацієнтів. Проєкт має бути реалізовано цьогоріч.
"В результаті мутації вірусу і появи нових його небезпечних штамів, у тому числі і британського, який сьогодні фактично тероризує нашу країну, на перший план виходить необхідність постковідної реабілітації. Британський вірус більш заразний, більш молодий із високим відсотком ускладнень і важкою клінічною картиною. Він вкладає у реанімації навіть молодих людей без супутніх захворювань", — сказав міністр охорони здоров'я.
Він наголосив, що для цього було організовано робочу групу з напрацювання пакету ініціатив щодо постковідної реабілітації, в тому числі і в межах пакетної допомоги НСЗУ.
"Тобто, НСЗУ буде платити і за постковідну реабілітацію", — додав Степанов.
Нагадаємо, в Україні щеплено понад 200 тисяч осіб від коронавірусу.