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На Франковщине начали сворачивать мобильный COVID-госпиталь
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30 марта 2021, 11:50 179

На Франковщине начали сворачивать мобильный COVID-госпиталь

30 марта 2021, 11:50 179
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Фото: ГСЧС
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На Прикарпатье сворачивают мобильный госпиталь для COVID-пациентов, который работал на территории Богородчанской районной больницы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на генерального директора Богородчанской центральной больницы Ивана Коляджина, передает RegioNews.

Мобильный госпиталь начинают сворачивать. Сейчас работают бригады", - сказал Коляджин.

Он рассказал, что неделю назад из мобильного госпиталя перевели в лечебный корпус Богородчанской больницы последнего пациента. Сейчас в ней развернули 250 COVID-кроватей, на лечении находятся 100 пациентов.

Больные поступают с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Если весной их лечение продолжалось 10-12 дней, то теперь 18-25 дней", - отметил Коляджин.

Напомним, 22 февраля на Франковщине открыли первый в Украине мобильный госпиталь для COVID-больных. 10 марта он начал принимать пациентов.

Позже стало известно, что мобильный COVID-госпиталь могут перевезти из Ивано-Франковской области в Киев.

коронавирус Ивано-Франковск COVID-19 госпиталь больница

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