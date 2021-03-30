На Франковщине начали сворачивать мобильный COVID-госпиталь

Его открыли в конце февраля, когда в регионе была крайне неблагоприятная эпидемическая ситуация

Его открыли в конце февраля, когда в регионе была крайне неблагоприятная эпидемическая ситуация

Фото: ГСЧС

На Прикарпатье сворачивают мобильный госпиталь для COVID-пациентов, который работал на территории Богородчанской районной больницы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на генерального директора Богородчанской центральной больницы Ивана Коляджина, передает RegioNews.

Мобильный госпиталь начинают сворачивать. Сейчас работают бригады", - сказал Коляджин.

Он рассказал, что неделю назад из мобильного госпиталя перевели в лечебный корпус Богородчанской больницы последнего пациента. Сейчас в ней развернули 250 COVID-кроватей, на лечении находятся 100 пациентов.

Больные поступают с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Если весной их лечение продолжалось 10-12 дней, то теперь 18-25 дней", - отметил Коляджин.

Напомним, 22 февраля на Франковщине открыли первый в Украине мобильный госпиталь для COVID-больных. 10 марта он начал принимать пациентов.

Позже стало известно, что мобильный COVID-госпиталь могут перевезти из Ивано-Франковской области в Киев.