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19 березня 2021, 11:33 143

Мобільний COVID-госпіталь можуть перевезти з Івано-Франківської області в Київ

19 березня 2021, 11:33 143
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На Прикарпатті спостерігається стабілізації епідеміологічної ситуації
На Прикарпатті спостерігається стабілізації епідеміологічної ситуації
Фото: ДСНС
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Мобільний COVID-госпіталь ДСНС, який раніше розгорнули в Івано-Франківській області на території Богородчанської лікарні, можуть перевезти до Києва.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, в області вже тиждень спостерігається стабілізація ситуації із поширенням COVID-19.

Мобільний госпіталь ДСНС зараз розгорнутий в Івано-Франківській області. Те, що стосується області, там вже майже протягом тижня ми фіксуємо стабілізацію ситуації. І впевнений, що найближчим часом ми в змозі будемо його перевезти в інше місце, у тому числі у Київ, якщо це знадобиться", - заявив міністр.

Нагадаємо, 10 березня на Франківщині пацієнтів почав приймати мобільний госпіталь.

22 лютого на Франківщині відкрили перший в Україні мобільний госпіталь для COVID-хворих.

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