Мобільний COVID-госпіталь можуть перевезти з Івано-Франківської області в Київ
Мобільний COVID-госпіталь ДСНС, який раніше розгорнули в Івано-Франківській області на території Богородчанської лікарні, можуть перевезти до Києва.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.
За його словами, в області вже тиждень спостерігається стабілізація ситуації із поширенням COVID-19.
Мобільний госпіталь ДСНС зараз розгорнутий в Івано-Франківській області. Те, що стосується області, там вже майже протягом тижня ми фіксуємо стабілізацію ситуації. І впевнений, що найближчим часом ми в змозі будемо його перевезти в інше місце, у тому числі у Київ, якщо це знадобиться", - заявив міністр.
Нагадаємо, 10 березня на Франківщині пацієнтів почав приймати мобільний госпіталь.
22 лютого на Франківщині відкрили перший в Україні мобільний госпіталь для COVID-хворих.