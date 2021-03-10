Лікарня заповнена: на Франківщині пацієнтів почав приймати мобільний госпіталь

Їх будуть направляти туди сімейні лікарі і карети швидкої допомоги

Їх будуть направляти туди сімейні лікарі і карети швидкої допомоги

Фото: ДСНС

У селищі Богородчани Івано-Франківської області перший в Україні мобільний госпіталь почав приймати пацієнтів, оскільки у Богородчанській ЦРЛ, на території якої він розташований, майже всі місця зайняті COVID-хворими.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на генерального директора Богородчанської центральної районної лікарні Івана Коляджина, передає RegioNews.

За його словами, у лікарні зайняті 231 із 250 стаціонарних ліжок.

Лікарня заповнена. Починаємо заповнювати модулі, тому що на Прикарпатті ситуація погіршилася. І запрацював мобільний госпіталь, щоб трохи розвантажити область. Швидка допомога повідомлена. А ті ліжка, які залишилися в лікарні, – на випадок, якщо хворим, які лікуватимуться в модулях, стане гірше. Тоді їх можна буде перевести", - повідомив Коляджин.

Він додав, що у модулях будуть працювати вісім бригад медиків, які сформували із працівників Богородчанської ЦРЛ.

Наметовий госпіталь розрахований на 120 пацієнтів. Там є приймальне відділення, блок інтенсивної терапії та палати для хворих. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

Нагадаємо, 22 лютого на Франківщині відкрили перший в Україні мобільний госпіталь для COVID-хворих.