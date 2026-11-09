У Харкові посадовець ТЦК за $1800 обіцяв допомогти уникнути мобілізації

Фото: поліція Харківської області

У Харкові правоохоронці затримали 54-річного начальника одного з відділень районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Як встановили правоохоронці, посадовець використовував службове становище та пропонував за неправомірну вигоду впливати на питання зняття військовозобов'язаних із розшуку, надання інформації про них і оформлення медичних документів для отримання відстрочки.

У вересні чоловік познайомився з військовозобов'язаним, який мав намір уникнути призову. Посадовець запевнив його, що може допомогти за гроші, та спочатку попросив 300 доларів.

Згодом він запропонував чоловікові пройти стаціонарне лікування в медичному закладі, щоб штучно створити медичні підстави для проходження військово-лікарської комісії та отримання висновку, який дозволив би уникнути мобілізації. За сприяння в оформленні відповідних документів посадовець запросив ще 1500 доларів.

3 листопада фігурант отримав другу частину коштів. Того ж дня правоохоронці провели обшуки за місцем його проживання, у службовому кабінеті та транспортних засобах. Вилучили планшет, ноутбук, мобільний телефон, копії медичних документів, автомобілі та гроші.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони слідчі повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Розмір застави у повідомленні не уточнюється.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть жінку, яка за $10 тисяч обіцяла переправити чоловіка до Угорщини. Їй загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.