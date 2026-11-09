Росіяни вдарили по Київському району Харкова: серед постраждалих — дитина

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У Київському районі Харкова внаслідок ворожого удару постраждали п'ятеро людей. Серед поранених — дві жінки віком 70 та 77 років, 54-річний чоловік і хлопчик, якому 1 рік і 11 місяців

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews .

"П'ятеро людей сьогодні постраждали через ворожий удар у Київському районі.

Поранень зазнали жінки 77 і 70 років, 54-річний чоловік та хлопчик віком 1 рік і 11 місяців. Гостру реакцію на стрес отримала 46-річна жінка", - повідомив Синєгубов.

Наразі у лікарнях перебувають троє постраждалих — дві жінки та дитина. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, на Сумщині внаслідок атаки дрона на службовий автомобіль поранення отримали троє енергетиків. Постраждалих доставили до лікарні.