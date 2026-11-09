Верховна Рада підтримала створення Космічних сил у складі ЗСУ

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Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №13255, який передбачає створення Космічних сил у складі Збройних сил України

Про це повідомила пресслужба ВР в Telegram, передає RegioNews.

За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.

Документ передбачає розвиток космічних технологій для посилення обороноздатності держави. Зокрема, йдеться про створення власної системи раннього попередження про запуски ворожих ракет, а також розробку засобів протидії таким атакам.

Крім того, законопроєкт передбачає формування національної системи захищеного супутникового зв'язку для потреб сектору безпеки й оборони.

Нагадаємо, 26 жовтня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 29 січня 2027 року.