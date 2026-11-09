У Хмельницькому пошкодили Skoda Octavia: поліція розшукує очевидців

Фото: поліція Хмельницької області

У Хмельницькому правоохоронці просять допомогти встановити обставини пошкодження автомобіля Skoda Octavia. Подія сталася на вулиці Лісогринівецькій, поблизу будинку № 10/1

Про це повідомила поліція Хмельницької області, передає RegioNews .

За інформацією патрульної поліції, інцидент трапився у період із 21:50 6 листопада до 10:15 8 листопада.

Відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП Управління патрульної поліції просить очевидців події та всіх, хто володіє будь-якою інформацією, повідомити про це за номерами 102 або 112.

Нагадаємо, у Черкасах 60-річна жінка потрапила під колеса автомобіля ВАЗ-2104, коли переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.